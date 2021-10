Un episodio assurdo si è verificato nella serata di ieri a Roma, precisamente in una stazione della metropolitana, dove una dottoressa è stata aggredita con una testata da un no-vax. Si trattava di un manifestante che ha preso parte alla manifestazione anti certificazione Covid organizzata sempre ieri al Circo Massimo, tra cui in prima fila figuava l’attore Enrico Montesano e la senatrice Sara Clunial, entrambe personalità note al grande pubblico per le loro tesi no-vax e no Green Pass.

La vicenda viene raccontata dal quotidiano Il Messaggero. La dottoressa ha sentito parlare i manifestanti su argomenti quali vaccini e Green Pass, e come suo dovere è intervenuta spiegando il suo personale punto di vista. I no-vax non hanno voluto sentire ragioni e da lì è poi scoppiata una lite. Quando la dottoressa è scesa dal mezzo e si è avviata lungo la banchina, uno dei manifestanti l’ha colpita per l’appunto con una testata. La donna è stata immediatamente soccorsa.

Sul posto la Polizia

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, unitamente al personale del 118 che ha trasportato la dottoressa in codice verde al Pronto Soccorso del Cto in modo da poter essere sottoposta a tutte le cure del caso. Nel frattempo sono cominciate le indagini.

Si stanno tentando di risalire all’autore dell’aggressione visionando i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella stazione della metropolitana. L’aggressore potrebbe avere le ore contate. Ieri i no-vax e i no Green Pass sono scesi in piazza in numerose città italiane, anche a Milano.

Qui si sono anche verificati alcuni scontri con le forze dell’ordine. A Roma tutto invece è andato per il verso giusto, con i manifestanti che hanno tenuto un sit-in appunto al Circo Massimo in totale tranquillità. Dal palco sono intervenuti la Cunial e lo stesso Montesano: per i no Green Pass quella che stiamo vivendo è una “dittatura sanitaria”.