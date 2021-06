Una donna, la cui identità non è stata resa nota, è morta questa mattina a Roma in via Oderisi da Gubbio (zona Marconi) cadendo da un palazzo. Non si sa da quale piano la signora sia precipitata giù, ma l’altezza deve essere stata considerevole. La vittima, secondo quanto riferiscono i testimoni, è precipitata improvvisamente giù, tanto che alcuni testimoni hanno sentito il boato e poi delle urla di terrore. “Nooo” ha gridato un residente, facendo capire che qualcosa di brutto fosse successo.

Il dramma sarebbe avvenuto poco prima di mezzogiorno. Sul posto, nei pressi di viale Guglielmo Marconi e di Piazza della Radio, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e l’ambulanza del 118. Quando i sanitari sono arrivati però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Al momento gli inquirenti stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. Non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto volontario.

Attimi di terrore

Quando i residenti hanno visto la donna precipitare dal palazzo sono rimasti sgomenti. Nessuno si aspettava un dramma simile, in quello che sembrava un tranquillo inizio di settimana. Per il momento non sono stati resi noti altri particolari, anche perché si tratta di una vicenda abbastanza delicata.

Per questo, per motivi di privacy, le generalità della donna non sono state rese note, come già detto in apertura. Saranno adesso gli inquirenti a fare chiarezza su quanto accaduto stamattina nella Capitale. La zona in cui è avvenuto il dramma è stata transennata, questo in modo da permettere alle autorità di effettuare i rilievi del caso.

“Poco prima di mezzogiorno ho sentito un botto fortissimo e qualcuno gridare noo” – così ha raccontato una testimone alla testata giornalistica Leggo. Sul caso non è escluso che si riescano a conoscere ulteriori dettagli nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Un dramma che lascia davvero senza parole.