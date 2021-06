Momenti di paura stamattina, 9 giugno, nella Capitale quando, attorno alle 7:45, una donna di 58 anni, mentre camminava per strada, è precipitata in un tombino in via Trionfale, nella zona nord-ovest di Roma.

Gravemente ferita, è stata soccorsa e trasportata, in codice rosso, in ospedale, riportando fratture in diverse parti del corpo, causate dal volo di 2 metri. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Montemario.

Le prime ricostruzioni

La 58enne è precipitata finendo, dopo un volo di 2 metri, sotto la superficie del manto stradale. Sono stati dei passanti ad accorgersi dell’incidente e ad allertare immediatamente il numero unico delle emergenze 112, chiedendo l’intervento di un’ambulanza. La segnalazione è arrivata anche alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, il cui intervento è stato necessario per recuperare la donna in sicurezza.

I vigili del fuoco hanno affidato la 58enne ai paramedici che, dopo averla assicurata sulla barella, l’hanno trasportata urgentemente in ospedale, in codice rosso. Visitata dai medici, ha ricevuto le cure del caso. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto. Forse il tombino si è aperto, uscendo dalla sede stradale a causa dell’ondata di maltempo di ieri che ha provocato nubifragi sulla Capitale, tra strade allagate e tombini straripanti d’acqua.

Forse la donna, per una distrazione, vi è finita dentro ma ovviamente, gli accertamenti in corso, ricostruiranno meglio quanto accaduto, con la speranza che le sue condizioni migliorino presto e che venga dimessa, dimenticando il brutto spavento e la brusca caduta. A proposito di tombini, non posso non citare il paradossale incidente avvenuto a Roma, in zona Ponte Milvio, dopo la violenta bomba d’acqua che nel primo pomeriggio di ieri, 8 giugno, ha allagato diversi quadranti della Capitale. Un’auto è finita incastrata con la ruota in un tombino saltato e lasciato aperto per far defluire l’acqua che aveva inondato l’incrocio.