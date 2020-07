Roma. Dipendenti dell’A.M.A. sezionano cadaveri per intascare i soldi delle cremazioni

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Tutto ciò che è accaduto a Roma, presso il cimitero di Prima Porta, mi lascia basito. In un paese come l'Italia, tutto ciò non dovrebbe mai accadere. Purtroppo questa gente non aveva rispetto neppure per i defunti, tagliandoli a pezzi con un coltello pur di ottenere una mancia ed arrotondare così lo stipendio pagato da noi!