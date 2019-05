Roma, clochard colpito alla testa con l’estintore: guardia giurata arrestata

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Quel fermarsi a dormire in un sottoscala e abbandonarsi al sonno sta a dire la fiducia piena nel mondo e in particolare in chi, vedendolo, lo lascia riposare al caldo e al sicuro, perché non avere una fissa dimora non significa non avere dignità. Abusivo, fuori posto, ma con una dignità da rispettare e favorire, non da sopprimere.