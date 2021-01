Roma, choc a piazza San Pietro: clochard trovato senza vita in strada, aveva 46 anni

Lo hanno trovato riverso in strada, senza vita, nella centralissima piazza San Pietro a Roma, cuore pulsante della cristianità: così è morto Edwin, un senzatetto di 46 anni di origini sudafricane che da tempo viveva nella zona più turistica della Capitale. La scoperta è stata fatta questa mattina 20 gennaio da alcune persone, che hanno chiamato subito i soccorsi. Per l’uomo non vi era più nulla da fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere. Al momento sono ancora in corso di accertamento le cause del decesso dell’uomo, che potrebbe essere stato causato dall’ipotermia a causa del freddo intenso che in questi giorni si sta abbattendo sull’Italia.

Nella zona di piazza San Pietro vivono infatti tanti senzatetto, che a volte cercano riparo anche sotto il colonnato del Bernini, proprio per ripararsi dalle intemperie. Edwin viveva proprio la vicino. Si ipotizza che il 46enne sia morto anche a causa di un malore improvviso, ma sarà un esame apposito a stabilire le cause della scomparsa del 46enne. La notizia è stata riportata dai maggiori media nazionali, come l’agenzia Ansa e la testata giornalistica Leggo.it, che ne ha parlato sulla sua edizione online.

La decima persona che muore in queste circostanze

Secondo quanto dichiarato all’Ansa da Carlo Santoro, volontario della comunità di Sant’Egidio, che aiuta appunto i senzatetto, Edwin è la decima persona che muore da novembre in queste circostanze a Roma. I volontari, così come le autorità cittadine, cercano in tutti i modi di aiutare queste persone meno fortunate, fornendo loro pasti caldi e anche coperte per proteggersi dalle intemperie e dal freddo. Santoro ha riferito che conosceva bene Edwin, e lo descrive come una persona riservata.

“Siamo preoccupati e facciamo appello non solo alle istituzioni ma anche alle persone per aiutarci. Il freddo e il Covid sono una miscela letale per questa povera gente che vive in strada” – così ha detto Carlo Santoro parlando ai microfoni dell’agenzia Ansa. Queste parole fanno capire di quali siano le difficoltà di queste persone che vivono per le strade delle città italiane, e non solo di Roma. Per motivi di privacy le complete generalità della vittima non sono state rese note.

Il dramma ha addolorato molto gli stessi volontari della comunità Sant’Egidio e in generale gli abitanti della Capitale. Nelle prossime ore non è escluso che possano conoscersi ulteriori particolari su questa tragedia che ha colpito la Capitale. Intanto i volontari continueranno con la loro missione per poter aiutare i senzatetto e tutte le persone che hanno bisogno di aiuto. In questo periodo di emergenza sanitaria le difficoltà di chi vive in strada sono aumentate ulteriormente.