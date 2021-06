Stanno facendo il giro del web le immagini riprese sul Grande Raccordo Anulare a Roma, dove una donna ha dato spettacolo durante l’incendio di un camion avvenuto sull’importante arteria stradale, all’altezza della galleria “Volusia”. Mentre i soccorritori e i Vigili del Fuoco tentavano di spegnere il rogo, da una delle auto in fila si sente provenire musica ad alto volume. Ad un certo punto, sotto lo stupore dei presenti, una donna è uscita dalla sua macchina e si è messa a twerkare. La scena è stata ripresa con un cellulare da un’automobilista che stava riprendendo l’incendio.

Le immagini sono state condivise anche dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. Immediatamente il frame è diventato virale e il curioso episodio è diventato anche una notizia, essendo stato ripreso da alcune importanti testate giornalistiche, come Fanpage, che ha pubblicato uno spezzone del video sulle sue pagine online. Senza dubbio le persone presenti in fila hanno gradito lo show messo a punto dalla donna.

Traffico in tilt

A causa dell’incendio del veicolo, un Tir, il traffico sul Gra è andato completamente in tilt. Sul posto sono giunte anche le auto dei tecnici dell’Anas e delle forze dell’ordine. Dopo diverso tempo l’arteria stradale è stata rimessa in sicurezza, anche se in queste ore stanno continuando gli accertamenti tecnici per verificare eventuali danni prodotti dal fuoco alle strutture della galleria.

Da quanto si apprende il rogo non ha provocato feriti. Il traffico, sul Grande Raccordo Anulare, è rimasto bloccato per circa un’ora, dopo di che gli automobilisti fermi sono stati fatti tornare indietro percorrendo la carreggiata in senso opposto. Il rogo del camion ha reso l’aria irrespirabile tra la zona Grottarossa e Tomba di Nerone.

Gli abitanti della zona hanno dovuto chiudere le finestre per tutta la notte, visto il forte odore acre di plastica bruciata. Nelle prossime ore forse potranno conoscersi ulteriori particolari su questo episodio avvenuto durante l’incendio del camion, dove appunto una donna si è messa a twerkare mentre i soccorritori erano impegnati a spegnere le fiamme.