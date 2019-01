Roma, blocco del traffico domenica 13 gennaio 2019: ecco chi può circolare

A Roma torna la terza parte del blocco del traffico: domenica 13 gennaio 2019 sarà la terza domenica ecologica dall’inizio dell’autunno, nel 2018. Il limite di zona riguarda la “fascia verde” e gli orari in cui non si può circolare sono dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Il provvedimento ha lo scopo di ridurre l’inquinamento nella capitale, meta di milioni di turisti ogni anno, ma anche per salvaguardare la salute dei cittadini che ogni giorno, per 365 giorni all’anno svolgono le proprie attività quotidiane a Roma. Il fine sarebbe anche quello di sensibilizzare proprio gli abitanti su ciò che riguarda la salute e la qualità dell’aria.

Blocco traffico Roma: le prossime date e chi può circolare

La giornata di domenica non sarà l’ultima in cui non sarà possibile circolare. Le prossime date da segnare sul calendario saranno il 10 febbraio e il 24 marzo. Gli orari, ma anche le date in casi estremi, potranno subire delle modifiche rispetto a quelli dichiarati al momento.

Le auto che non potranno circolare saranno i diesel fino ad euro 6, mentre il divieto NON riguarda i veicoli elettrici, quelli ibridi, quelli alimentati a GPL, metano e i bifuel. Le auto a benzina euro 6 possono circolare, così come anche le moto da euro 3 in su, i veicoli con il tagliando per i disabili, e i veicoli condivisi (car sharing).

In occasione delle ore in cui la circolazione è bloccata, ci sarà un potenziamento dei mezzi pubblici, il che significa che autobus, treni, metro e così via, passeranno con intervalli di tempo inferiori, proprio per venire incontro a questo disagio. “L’Assessorato alla Città in Movimento e i relativi uffici dipartimentali – dichiara il Campidoglio – provvederanno al potenziamento del Trasporto Pubblico Locale durante le giornate di blocco totale ed in particolare durante le fasce orarie di interdizione. La Polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza“.