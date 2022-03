Davvero assurda la vicenda accaduta nella notte del 30 marzo 2022 a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi ma, forse, se non si fosse intervenuti tempestivamente, avrebbe potuto prendere una piega ben diversa, quindi si tratta di una tragedia sfiorata.

Un bimbo di 2 anni, con in dosso solo il suo pigiamino e scalzo, ha camminato per centinaia di metri al buio, per poi raggiungere la casa di un vicino. Questo è solo l’inizio della vicenda.

La ricostruzione della vicenda

Il piccolino hai iniziato a giocare con il cane di una villetta nelle vicinanze del residence in cui vive con i suoi genitori. Il proprietario di quella villa, che non era in casa, è sobbalzato nel sonno, dopo delle segnalazioni ricevute alle 2:00 di stamattina sul suo smartphone, che lasciavano presagire un‘intrusione di proprietà. L’uomo si è recato immediatamente a casa, pensando già di trovarsi al cospetto di malviventi alle prese con la refurtiva. Ma le cose non sono andate affatto così. Sceso dalla sua vettura, avvicinandosi lentamente,per paura di essere visto dai presunti ladri che avrebbero fatto irruzione nel suo appartamento, si è trovato di fronte un bimbo di 2 anni, scalzo, con solo il pigiamino addosso, che giocava col suo cane in giardino.

Una scena tenerissima che, però, ha lasciato sotto choc il povero vicino. Superato l’iniziale stupore, l’uomo ha prontamente avvertito il 112 e una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto. “Sono Batman, io giro di notte”, ha risposto, innocentemente, il bimbo, a cui era stato chiesto cosa ci facesse lì a quell’ora. Dopo una “trattativa” con il piccolo, in buone condizioni di salute, i carabinieri lo hanno riaccompagnato a casa, a circa 500 metri di distanza. I suoi genitori dormivano e non si erano accorti praticamente di nulla. Al momento non risulta nessuna denuncia nei loro confronti.

Forse si è trattato di un episodio di sonnambulismo o forse il piccolo è stato travolto dalla voglia irrefrenabile di giocare con quel cagnolino che, magari,aveva adocchiato nel pomeriggio. Come da prassi in questi casi, i carabinieri faranno una informativa alla Procura dei minori. La vicenda per fortuna conclusasi con un lieto fine, scavando nel cassetto dei ricordi, ci riporta a quel che è accaduto, tempo fa, a Firenze. Proprio nella città toscana, un bambino di 21 mesi. “scappato” dal casolare in cui abitava con i genitori, di notte, venne ritrovato vivo,in fondo a una scarpata, dopo 36 ore di apprensione.