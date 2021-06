Si è sfiorata la tragedia questa mattina intorno alle ore 11:30 a Roma, precisamente in via Stefano Borgia, dove un piccolo bambino di 3 anni è caduto in un pozzetto profondo tre metri situato all’interno di un cantiere edile. Tantissima la paura per i presenti. A dare l’allarme è stato il papà del bimbo, che ha chiamato immediatamente il numero unico delle emergenze 112. Sul posto si è precipitata subito una squadra dei Vigili del Fuoco dal comando di Montemario. I pompieri, con tutta la delicatezza del caso, si sono calati nel pozzo è hanno estratto il bambino sano e salvo.

Sul posto, a stretto giro, sono giunti anche i carabinieri, che adesso stanno procedendo ad effettuare tutte le indagini del caso. Bisogna capire, infatti, che cosa ci facesse il piccolo all’interno del cantiere, visto che si tratta di una zona vietata ai non addetti ai lavori. L’ambulanza del 118 ha trasportato il bimbo presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Il piccolo sta bene

Fortunatamente il bambino sta bene e non ha subito gravi conseguenze durante la caduta. Per lui vi è stato comunque tanto spavento. Saranno adesso gli inquirenti a stabilire che cosa sia successo questa mattina in quel cantiere edile. La dinamica dell’incidente resta ancora da capire con precisione.

Per motivi di privacy le generalità dell’infante non sono state rese note, anche perchè si tratta di un minore. Il fatto è avvenuto proprio in questi giorni particolari tra il 10 e il 13 giugno, quando si celebrano i 40 anni della tragedia di Vermicino. Proprio domani si celebra la giornata in ricordo del piccolo Alfredo “Alfredino” Rampi.

Si tratta del bimbo di 6 anni che morì in un pozzo profondo 80 metri nel 1981. Le operazioni di soccorso durarono 3 giorni, ma il 13 giugno il piccolo morì. L’evento, di portata nazionale, mobilitò la Rai e altre tv nazionali che seguirono in diretta tutta la vicenda, fino appunto al decesso di Alfredino. Questa mattina tutto però si è risolto in un lieto fine.