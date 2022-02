In queste ore, la polizia della Capitale è a caccia del colpevole di uno spiacevole episodio accaduto a Primavalle, 27esimo quartiere di Roma,in cui una bimba americana di 3 anni ha rischiato seriamente di morire dopo che qualcuno ha lanciato un mozzicone acceso di sigaretta nel suo passeggino.

I fatti risalgono a mercoledì scorso, quando i genitori della piccola, turisti a Roma, si stavano recando in farmacia per effettuare i tamponi anti-Covid in modo da poter far ritorno senza problemi in Massachussetts.

L’accaduto

Mentre passeggiavano lungo via dei Monti, nel tardo pomeriggio, con la loro piccola nel passeggino, hanno visto una scia di fumo uscire da esso. Il drammatico racconto è stato riportato dal papà della piccola a Il Messaggero. Queste le sue parole: “Mi sono subito sporto per vedere cosa fosse successo. La tutina della bambina era completamente bruciata, una parte del viso e della spalla erano già ustionati e la culletta piena di cenere.”

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, di diverse volanti e dei poliziotti del Commissariato Aurelio, rispettivamente per medicare la piccola e per tentare di ricostruire, a breve raggio, la dinamica dello spiacevole episodio che ha visto coinvolta questa famigliola americana, turista a Roma. La bambina è stata trasportata al pronto soccorso pediatrico Bambino Gesù, riportando un’ustione di secondo grado su viso e collo. Medicate le bruciature, la vittima è stata dimessa con 20 giorni di prognosi. La piccola non è in condizioni gravi e si è trattato di una tragedia, fortunatamente, solo sfiorata.

Ora, naturalmente, si cerca il responsabile del lancio della sigaretta nel passeggino che potrebbe essere un cliente di un famoso bar della zona… l’unico posto che la famiglia ha trovato affollato lungo il suo percorso per raggiungere la farmacia. Mentre la famiglia, nelle prossime ore, ripartirà per gli Stati Uniti, la polizia continuerà le indagini per individuare il colpevole, analizzando attentamente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del bar che si affacciano sulla strada con la speranza che abbiano immortalato il volto di colui o colei che ha lanciato la sigaretta nel passeggino.