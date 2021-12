Drammatico incidente stradale, all’alba di oggi, domenica 19 dicembre 2021, lungo via Cilicia, in zona San Giovanni, a Roma. A perdere la vita due sorelle di 19 e 23 anni, morte sul colpo dopo il terribile schianto della loro auto contro un albero.

Nella vettura non c’erano altre persone e non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Ancora non si conosce l’esatta causa dell’incidente e tutte le ipotesi, dalla perdita di controllo dovuta all’alta velocità, alla scarsa illuminazione, dal malore a un colpo di sonno della conducente, sono al vaglio degli inquirenti.

La ricostruzione dell’incidente

Il sinistro è avvenuto alle 05:30. Sulla base di una prima ricostruzione dell’incidente, la Peugeot 307, guidata dalla 23enne, si sarebbe schiantata contro un albero che si trova ai margini della carreggiata e le due sorelle sarebbero morte sul colpo.L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 53, poco dopo un tratto in curva. I sanitari del 118, accorsi sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale, con le indagini affidate al VI Gruppo Torri. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 11:30. In queste ore gli agenti stanno controllando i nastri di alcuni impianti di telecamere di videosorveglianza situati nelle vicinanze per ricostruire, se non il momento dello scontro, almeno gli attimi precedenti.

Le vittime e la serata in un locale all’Eur

Le due vittime si chiamavano Antonella Flores Chevez (23 anni) e Lorena Flores Chevez (19 anni), nate a Roma, di origine sud-americane. Sui loro profili social sono ancora visibili le storie Instagram che le mostrano sorridenti e felici, mentre brindano in una normalissima serata all’Eur. Molto probabilmente, al momento dell’incidente, stavano facendo ritorno a casa.

Sul profilo Facebook del papà delle vittime, un conduttore boliviano, sono tanti i messaggi di cordoglio per la perdita delle due giovanissime figlie. E’ stato lui stesso, con un post, ad annunciare la morte delle sue figlie, scrivendo: “La famiglia Flores-Chevez è in lutto. Hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena Flores-Chevez. Riposino in pace… le mie figlie divine”.