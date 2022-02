Dramma nel pomeriggio di ieri a Santa Marinella, località costiera situata in provincia di Roma. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un uomo di 84 anni è morto dopo essere caduto in un dirupo in località “Rimessa della Guardiola”. La vittima era uscita da casa nonostante il freddo per cercare il cane che era scappato. Nel tentativo di riportare l’animale a casa, mentre camminava, è scivolato a causa della brina.

Tale circostanza lo ha fatto precipitare per diversi metri in un dirupo, dove è stato notato a terra da alcuni passanti che hanno lanciato immediatamente l’allarme. Sul posto, in pochissimi istanti, sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della persona in questione. Sono state diverse le chiamate al 112. Sul luogo del dramma anche i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi del caso.

Morte per incidente

Da quanto si apprende pare che l’uomo sia morto sul colpo a causa della caduta. Erano gravi infatti le lesioni riportate durante il volo nel dirupo. Il medico legale ha ispezionato la salma stabilendo che l’anziano non è morto per cause naturali, ma proprio a cause delle ferite riportate durante la caduta.

Per questo la salma è stata consegnata subito ai famigliari senza neanche svolgere l’autopsia. Tale procedura consentirà di organizzare in breve tempo i funerali dell’84enne, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy. Nella cittadina di Santa Marinella la notizia ha destato molto sconcerto e apprensione.

I soccorritori speravano che l’uomo avesse perso solo conoscenza e che potesse salvarsi in qualche modo, ma non vi è stato verso. A confermare la circostanza che sia stato proprio un incidente è il fatto che sul corpo del malcapitato non vi erano segni riconducibili a violenza. Un dramma che lascia davvero senza parole.