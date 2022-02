Una vicenda assurda, orribile, arriva da Roma, precisamente da Porta Portese, dove nella mattinata del 4 febbraio una 80enne è stata trovata senza vita in avanzato stato di decomposizione in un appartamento. A fare la scoperta sono stati i carabinieri. I militari si erano recati presso il domicilio in questione in quanto cercavano proprio la donna, di origini francesi, la quale era attesa a testimoniare in un processo. Ad aprire la porta ai militari è stato il suo compagno, un 63enne.

Il giudice, non avendo da tempo sue notizie, aveva deciso di mandarla a chiamare proprio tramite i carabinieri, questo per avvisarla che ci sarebbe stata l’udienza. Ma quando i militari sono arrivati l’orrore si è palesato davanti ai loro occhi. In casa c’era un odore nauseabondo: la donna giaceva sul divano, in soggiorno. Secondo quanto appurato dai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine e dal medico legale l’anziana era morta da almeno tre mesi.

Sarà effettuata l’autopsia

Dopo aver svolto i rilievi del caso, la salma dell’anziana è stata portata presso l’obitorio dell’Umberto I, dove sarà effettuata l’autopsia. Solo dopo questo esame si potranno conoscere le esatte cause del decesso. Per ora chi indaga non si sbilancia e ogni ipotesi è presa in considerazione. Il compagno è stato ascoltato in caserma.

Potrebbe essere indagato per occultamento di cadavere, anche se la sua posizione rimane tutt’ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Trastevere e quelli delle sezione Scientifica di via In Selci. La scoperta è stata fatto attorno a mezzogiorno.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella Capitale in queste ore. Una vicenda che ha scioccato l’intero rione di Porta Portese. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note, questo anche per l’estrema delicatezza della vicenda.