Roma, aggredito ragazzo e trovato in fin di vita

Brancola nel buio la famiglia di Matteo Valentini, ragazzo di vent’anni trovato da un passante in viale Sacco e Vanzetti privo di sensi. Ricoverato all’Umberto I, il ragazzo poco prima si trovava nel parco vicino al luogo di ritrovamento, in compagnia della sua comitiva, cosa sarebbe accaduto dopo resta un mistero.

Ora il ventenne è in coma farmacologico con fratture craniche e al naso, e sia la famiglia che gli amici vogliono capire cosa sia potuto succedere. Probabilmente Matteo potrebbe essere stato vittima di un’aggressione da parte di un passate dopo essersi staccato dagli amici per tornare a Colli Aniene, zona nella quale abita; un’altra ipotesi sarebbe quella di essere stato investito da un’auto pirata, ipotesi questa presa in considerazione ma che risulta poco credibile.

Quello che sembra essere certo, dato il ritrovamento di tutti i suoi effetti personali, è che non si tratti di una rapina, ipotesi che non reggerebbe anche dal momento in cui sette minuti prima era stato visto inviare un messaggio ad un’amica con la quale era stato poco prima.

La madre del ragazzo è stata allertata la mattina di sabato mattina, dopo aver passato la notte in bianco ad aspettare il ragazzo che non sarebbe mai arrivato; trasportato dal 118 all’Umberto I, è li che la sua famiglia attende notizie dai medici e chiede che sia fatta chiarezza: “Secondo i medici potrebbe essere stato colpito da un oggetto contundente forse un bastone”, inoltre aggiunge:“I suoi amici ci stanno dando tutto il sostegno e le informazioni che hanno a disposizione, stanno organizzando anche una fiaccolataper lui. Il problema è che era da solo e nessuno sa cosa gli sia successo. Abbiamo bisogno di informazioni, se qualcuno ha visto qualcosa parli”.

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di San Basilio, che starebberto analizzando le immagini di alcune telecamente della zona, e cercando di capire se quella del povero Matteo è un’aggressione isolata o se ci siano state altre aggressioni passate.