Roma, a Trastevere spunta una curiosa statua di una porchetta

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Devo ammettere che sono dalla parte degli animalisti, non solo trovo la statua di cattivo gusto, per rispetto di chi non mangia carne, ma non vedo proprio cosa centri nel mezzo di Trastevere, con le bellezze e le fontane e i musei che ci sono a roma, si poteva fare sicuramente qualcosa di meglio.