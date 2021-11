I carabinieri della compagnia di Ostia (Roma) hanno arrestato un 38enne tunisino, autore, insieme a un complice, di un tentato furto presso un ristorante del posto. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, i due si sarebbero introdotti nottetempo all’interno dell’attività commerciale, cominciando ad asportare quanto capitava a tiro. Si sono subito diretti verso gli scaffali, prendendo liquori, vini pregiati ma anche un microonde e varia attrezzatura da lavoro.

Una refertiva non di poco conto, quella messa a segno, che è però è stata interrotta dallo stesso 38enne. Il complice ha cominciato a portare via tutta la refurtiva, mentre lui ha bevuto diverse bevande alcoliche scolando forse qualche bottiglia di troppo. Alla fine non ce l’ha fatta più a reggere il peso dell’alcol e, ubriaco, si è addormentato all’interno del locale. Per i carabinieri, chiamati immediatamente, arrestarlo è stato semplicissimo. Dovrà rispondere di furto.

L’uomo addormentato

Quando i militari sono arrivati per fare irruzione nel locale hanno trovato l’uomo che si era addormentato. Portato in caserma, dopo essere stato identificato, è stato arrestato appunto e processato per direttissima. Il tunisino aveva già dei precedenti penali, per cui era persona già note alle forze di polizia.

I militari dell’Arma hanno acquisito i filmati ripresi dalla telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Le generalità dell’arrestato non sono state rese note per motivi di privacy. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo, quanto curioso episodio avvenuto a Ostia.

Purtropo non è il primo tentativo di furto che si verifica nel nostro Paese. In queste ultime settimane sono state prese di mira non solo attività commerciali, ma anche abitazioni private, specie ville e villette. Le forze dell’ordine sono sempre molto attente a contrastare i reati che riguardano i furti e a proteggere le vittime che subiscono tali atti.