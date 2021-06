Sono sempre di più le persone che, pur avendo una certa età, decidono di non arrendersi al tempo che passa, ma di voler imparare sempre più. Una di queste è Mario, un signore di 84 anni che nella capitale conoscono tutti e che è una vera e propria istituzione. Il signore, come molti altri giovani, anche lui nella giornata di giovedì 17 giugno, ha fatto l’esame di maturità, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi, ha nuovi obiettivi da realizzare.

Il quotidiano Leggo lo ha intervistato chiedendogli come mai abbia deciso di dare la maturità e lui dà una risposta che spiazza tutti quanti: “Io lo faccio per me stesso. La vita mi ha insegnato tanto e non voglio certo smettere adesso di imparare. Ho capito che non bisogna mai fermarsi, altrimenti poi fai fatica a ripartire e rischi di non riuscirci più”.

In base a questo suo pensiero, l’84enne ha ottenuto il diploma in finanza e marketing all’Istituto Baffi di Fiumicino e afferma di aver fatto un buon esame, anche se in materie quali inglese e francese non è riuscito a ottenere il massimo, come sperava. All’esame di maturità che, quest’anno per via delle regole Covid, si è svolto soltanto in forma orale, l’84enne ha parlato di D’Annunzio, le Fosse Ardeatine e anche Ungaretti.

Afferma di aver studiato e ripassato grazie a una vicina e a tantissimi amici che lo hanno aiutato in questo suo obiettivo. Dal momento che ha adottato dei bambini a distanza in Marocco e Cambogia e desiderava parlarci, ma non conosceva la lingua inglese, ha deciso di rimettersi a studiare prendendo sia la licenza media che il diploma.

Il signor Mario ha avuto una vita travagliata, in quanto sin dall’età di 10 anni ha cominciato a lavorare come falegname per poi entrare nel mondo del cinema lavorando con i grandi quali Fellini, Marlon Brando e molti altri. Un uomo che, nonostante le sofferenze e il fatto che i genitori non credessero in lui, non si è mai arreso andando avanti, proprio come sta facendo ora.

Il segreto di quest’uomo è la sua capacità di crederci sempre, senza mai arrendersi. Infatti, ora ha intenzione di cominciare un corso per usare bene il computer e ha un altro obiettivo in mente: prendere un appuntamento per il rinnovo della patente.