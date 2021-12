Alfredo Lancia, 48enne è stato arrestato a Latina con l’accusa di omicidio come conseguenza di maltrattamenti nei confronti della madre,Filomena Cocuzza, anziana e disabile, che aveva già subito in passato violenze da parte del figlio.

Gli operatori del 118, quando hanno aperto la porta dell’abitazione, hanno fatto una terribile scoperta: la donna è stata trovata in gravissime condizioni, ricoperta di vomito, feci, formiche, malnutrita, con enormi lesioni e piaghe da decubito, ormai quasi in fin di vita…e non avrebbe potuto neppure chiedere aiuto, dato che il figlio le aveva requisito il telefono.

La ricostruzione della tragedia

I soccorritori hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma invano. La donna è deceduta dopo alcuni giorni dal ricovero, a causa delle gravissime condizioni in cui si trovava. La morte sarebbe morta per gli stenti, incapace, data la sua età e la sua disabilità, di reagire ai soprusi del 48enne che già in passato l’ha maltrattata e,per questo, era finito in manette. A confermare gli abusi ci sarebbero anche le numerose testimonianze di persone che conoscevano la famiglia. Per gli investigatori non ci sono dubbi: sono stati i suoi maltrattamenti a provocare la morte della donna.

A tutto ciò si aggiunge la ricostruzione del medico legale ha permesso di appurare che i continui maltrattamenti verbali e fisici, associati al totale stato di abbandono fisico e morale della madre, in un quadro clinico-sanitario di assoluta gravità, ha rapidamente portato la donna alla morte.L’indagato è risultato essere tossicodipendente, già condannato in via definitiva per maltrattamenti nei confronti della madre, era stato scarcerato per inefficacia sopravvenuta della misura allora in atto, e ha fatto ritorno presso la sua abitazione.

L’uomo, arrestato, si trova in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Alfredo Lancia è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri di Sabaudia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, a seguito delle indagini svolte sotto la direzione del procuratore aggiunto Carlo Lasperanza, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, Giorgia Castriota.