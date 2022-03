Ennesima tragedia che ha per protagonista una donna in Italia. Si è consumata nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16, in zona Cassia, a Roma. La vittima è una 42enne che,in queste ore, sta lottando tra la vita e la morte, dopo che il suo compagno, un 46enne, l’ha sfregiata in volto, gettandole dell’alcol sul viso.

L’aggressore è finito in manette per deformazione della persona mediante lesioni permanenti in viso, mentre si cerca di ricostruire l’esatta dinamica che ha portato al drammatico evento.

L’accaduto

Stando ad una prima ricostruzione, la coppia, di nazionalità capoverdiana, era in casa e tra i due è scoppiata una discussione molto forte. Dalle parole, il 46enne è passato ai fatti, prima aggredendola e picchiandola, poi riversandole addosso, sui vestiti e sul volto, una bottiglia di alcol rosa, appiccandole il fuoco con un accendino.

Sono bastati attimi per ridurre la 42enne ad una torcia umana. Con tutta la forza possibile, la vittima ha bussato alla porta dei vicini, per chiedere aiuto e, per fortuna, è stata soccorsa, mentre i condomini cercavano di domare le fiamme che avvolgevano il suo corpo con delle coperte. Gli abitanti del palazzo, terrorizzati dalle urla strazianti della povera donna, hanno chiamato immediatamente il 112 e chiesto l’intervento urgente di un’ambulanza .

Trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio, centro specializzato per le grandi ustioni, la 42enne, che presenta ustioni di secondo e terzo grado è in prognosi riservata e sta lottando per sopravvivere, mentre i medici preferiscono non esprimersi e attendere i prossimi due giorni, che saranno decisivi. L’aggressore, dopo aver sfregiato la compagna, ha tentato la fuga ma è stato fermato da un’auto della Polizia di Stato ed è finito in manette.

Si tratta dell’ennesima donna sfigurata per mano di chi diceva di amarla. E nella storia, sono davvero tante le vittime di questa violenza inaudita. Pensiamo a Jessica Notaro, ex miss Romagna, sfregiata dall’acido dal suo ex, originario di Capo Verde, Reshma Qureshi, sfigurata al volto da un gruppo di uomini, tra cui suo cognato; Lucia Annibali, sfigurata dall’acido solforico che le è stato buttato adddosso un uomo incappucciato mandato dall’ex Luca Varani. Questi sono soltanto alcuni dei casi più forti di cronaca nera.