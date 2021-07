Un’anziana signora 71enne, per anni è stata picchiata e sottoposta ad ogni tipo di angheria dal figlio, un uomo di 33 anni che la costringeva a versargli 300 euro al mese sul conto.

Una storia da incubo; un rapporto tossico quello tra madre e figlio, di quelli che non dovrebbero esistere, che la donna ha sopportato a lungo,fino a quando, di fronte all’ennesimo episodio di violenza, ha deciso di dire basta.

La ricostruzione dell’accaduto

Disoccupato, il 33enne, con seri problemi di dipendenza, pretendeva quel denaro per poter acquistare alcol e droga e se lei si rifiutava di dargli i soldi, lui la pestava ancora più forte. Questo è andato avanti per anni,fino a quando le botte sono state talmente tante, da temere per la propria vita. La 71enne si è così rifugiata da una vicina di casa, che ha allertato i servizi sociali dell’Asl Roma 6,ed è stata trasferita in una casa famiglia, a debita distanza dal figlio vioento.

Le violenze andavano avanti da anni, ma la sera del 24 maggio 2021 hanno toccato il limite. Il figlio l’ha colpita violentemente all’orecchio, provocandole lesioni gravi, poi ha tentato di soffocarla, mettendole le mani attorno al collo, fino a minacciarla con un cacciavite. E’ stato questo episodio a portare la donna a rifugiarsi dalla vicina. La 71enne è stata trasportata in una casa famiglia, dove può sentirsi al sicuro da ogni violenza.

Solo dopo essersi tranquillizzata dall’incubo che ha subito, in silenzio, per tutti questi anni, accompagnata dagli assistenti sociali, ha denunciato al commissariato di polizia. Il figlio, invece, è stato portato al carcere di Velletri, dove dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e rapina che prevedono, rispettivamente, la reclusione da 2 a 6 anni e la reclusione da 5 a 10 anni. Una storia da incubo che avrebbe potuto avere un finale terribile.