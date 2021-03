Una ragazza di 22 anni è stata aggredita e violentata da un uomo nel parco di Villa Gordiani, a Roma, mentre faceva jogging. Tutto è accaduto in pochi, concitati istanti. La giovane stava tranquillamente facendo attività fisica nell’area verde che si trova sulla via Prenestina, quando ad un certo punto è stata raggiunta da un uomo. Il soggetto l’ha presa di spalle e le ha tappato la bocca con la mano, questo in modo che non potesse urlare. Subito dopo avrebbe abusato sessualmente di lei.

Sotto shock, dopo l’abuso la ragazza ha avuto la forza di chiamare le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato di Roma, insieme ad un’ambulanza del 118. La ragazza è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a tutte le visite previste in questi casi. Le pattuglie della Polizia hanno circondato l’area verde alla ricerca di tracce dell’aggressore, che si è dato alla fuga. Sul caso le indagini proseguono spedite.

Allarme sicurezza

Secondo quanto riferisce Roma Today l’area del V Municipio di Roma torna alla ribalta delle cronache cittadine e nazionali per episodi violenti. Qui ci sarebbe infatti una escalation di reati attribuibili perlopiù alla piccola criminalità, che ha già portato il Prefetto della Capitale a prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza quest’area della città.

Sono infatti numerosi i controlli che ogni giorno vengono posti in essere dalle forze di polizia in tutto il quadrante est della Capitale, in una zona che va dal Pigneto alla Marranella. Ciò è stato fatto anche per dare in senso di maggiore sicurezza ai cittadini, che sono molto preoccupati per questa escalation di episodi violenti nella zona.

Sul caso si conosceranno ulteriori particolari forse nelle prossime ore. Ancora quindi un episodio di violenza di natura sessuale nel nostro Paese. Su questi episodi l’attenzione delle autorità è massima, per questo le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria invitano le vittime di violenza a denunciare ogni fatto del genere. Non è escluso che il molestatore abbia le ore contate.