Quella che arriva da Roma è una vicenda che deve essere ancora confermata del tutto, ma che se vera sarebbe di una gravità inaudita. Una giovane ragazza di 20 anni, nella giornata di ieri 11 febbraio si è recata dalla Polizia di Stato per denunciare un presunto episodio di violenza sessuale perpetrato nei suoi confronti. La ragazza ha raccontato di aver partecipato nei giorni scorsi ad una festa universitaria in un appartamento situato nei pressi di Piazza Bologna.

La 20enne ha spiegato che il party era stato organizzato per festeggiare un esame superato. Nonostante le restrizioni anti Covid vietano di poter fare gruppo anche all’interno delle abitazioni private, i ragazzi si erano organizzati per poter dormire lì ed evitare di tornare a casa durante il coprifuoco, questo per non ricevere sanzioni amministrative.

La giovane dormiva in camera con un’amica, ma nulla faceva presagire a quello che sarebbe accaduto di lì a breve. La presunta vittima della violenza ha raccontato che un ragazzo, suo coetaneo e che conosceva, nottetempo si sarebbe introdotto nella stanza e da lì nel letto dove dormiva la 20enne. Il ragazzo in questione, la cui posizione è al vaglio degli investigatori, a quel punto avrebbe cominciato ad abusare di lei. Che cosa sia successo esattamente è da chiarire con precisione.

La violenza confermata in ospedale

La ragazza è stata quindi accompagnata subito in ospedale, dove è stata sottoposta ad una visita. L’esame avrebbe confermato la violenza subita, per cui il ragazzo al momento è stato denunciato per il reato di violenza sessuale. I poliziotti hanno anche eseguito nelle scorse ore un sopralluogo all’interno della casa dove si è svolta la festa clandestina, cercando di acquisire ulteriori elementi utili alle indagini. Si tratta di una vicenda molto delicata e sulla quale vige il più stretto riserbo.

Tra l’altro non è dato sapere se durante il party i giovani abbiano fatto uso di alcol o di sostanze stupefacenti, che potrebbero aver alterato il loro stato psicofisico. Tutti dettagli, questi ultimi, che saranno chiariti nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Per fare ulterire chiarezza la Polizia ha convocato tutti i partecipanti alla festa per capire che cosa sia successo.

Non è dato sapere se l’amica con cui la 20enne dormiva si sia accorta di nulla. Non si sa neanche come abbia fatto il ragazzo ad entrare in camera. Secondo quanto riferisce Fanpage l’amica della giovane abusata avrebbe già fornito la propria versione dei fatti agli inquirenti, posizione che, al momento, non è nota. Sul caso si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi.