Rom, scarcerata perché incinta per l’undicesima volta, deruba un’invalida

I carabinieri l’avevano tradotta in carcere a Rebibbia per scontare la pena definitiva di 25 anni di reclusione. Lì, però, “madame furto” c’è rimasta poco. I giudici l’hanno subito scarcerata perché incinta, concedendole il beneficio del differimento pena, in modo che possa scontare la condanna dopo il parto. Solo che quella condanna non arriva mai, perché la rom porta continuamente il pancione con tanto di marmocchi in dirittura d’arrivo.

E così, Vasvija Husic, 33enne, bosniaca, appena tornata libera, ha ripreso subito la sua poco lusinghiera attività di ladra ed è stata nuovamente arrestata dai carabinieri per aver derubato, insieme a tre complici, una disabile in sedia a rotelle. “Madame furto” è una specialista del ladrocinio, ma pure della recidiva: è stata infatti arrestata più di quaranta volte, sebbene il carcere non l’abbia visto, né dentro né fuori.

Questo perché la rom, proprio come Sophia Loren nelle vesti della contrabbandiera, usa le gravidanze per aggirare la legge italiana, partorendo figli con lo scopo di stare alla larga dalla galera e rimandare la condanna a dopo il parto. E, così, ha usato l’undicesima gravidanza per uscire di nuovo di prigione, e tornare subito a fare l’unica cosa che sa fare: rubare al prossimo suo.

Ieri mattina, infatti, alcuni carabinieri in borghese hanno visto la donna aggirarsi in compagnia di tre amiche all’interno della metropolitana alla fermata Flaminio. L’hanno vista prendere di mira una turista peruviana di 86 anni, disabile in sedia a rotelle, accerchiarla con fare volpino, e alleggerirla del borsello con il denaro, approfittando della calca.

I carabinieri, ovviamente, sono intervenuti bloccando le quattro donne e recuperando l’intera refurtiva. L’hanno condotta per l’ennesima volta in carcere, dove il giudice – dopo averla processata per direttissima – ha convalidato l’arresto e ne ha disposto l’accompagnamento presso il carcere femminile di Rebibbia. La domanda adesso da porsi è: ci resterà?