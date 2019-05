Rivolta nel carcere di Campobasso, materassi bruciati e urla dalle finestre

Cosa ne pensa l’autore

Marta Lorenzon - Fortunatamente questa rivolta non ha portato alcun ferito e si è conclusa nel modo migliore. Nonostante nessuno dica che queste persone hanno agito nel modo migliore o che sono giustificate, non dobbiamo dimenticarci che tutti hanno dei diritti che devono essere rispettati, anche se si trovano in carcere come colpevoli o in attesa di giudizio.