Ritrovata la piccola Giulia Lucia Pizzati: la madre l’aveva portata in inghilterra

Quello della scomparsa della piccola Giulia Lucia Pizzati è rimasto un giallo per diversi giorni, tenendo col fiato sospeso milioni di italiani che hanno temuto il peggio. Della bimba, che ha solo 5 anni e vive nel quartiere di Vaccarizzo, a Catania, si erano perse le tracce dal 23 settembre. I suoi genitori sono separati legalmente e, come previsto dall’accordo di affidamento, la bimba avrebbe dovuto trascorrere quel weekend con la madre, per poi far ritorno nell’abitazione del padre, in cui è stata collocata. La mamma è andata a prenderla intorno alle 12:00 di venerdì 23 settembre ma non l’ha riportata a casa alle 20:00 di domenica 25 settembre, come previsto dalla legge. Il padre ha sentito l’ultima volta Giulia alle 18:30 di venerdì, mentre si stava recando a comprare i quaderni per la scuola con la ex moglie. Le due avevano in programma di andarsi a mangiare una pizza ma alle 20:30, quando ha provato a chiamare la sua bambina per darle la buonanotte, si è trovato il cellulare spento.

Non si è preoccupato sin da subito poiché capitava con frequenza che la madre gli impedisse di sentire Giulia quando era insieme a lei, ma col passare dei giorni la preoccupazione che potesse esserle successo qualcosa è aumentata, sino ai disperati appelli social per ritrovare la sua bambina. Finalmente oggi è arrivata la notizia che tutti attendevamo. Giulia è stata ritrovata. La bimba è riuscita a stabilire un contatto telefonico con il padre e lo ha tranquillizzato sulle sue condizioni di salute. Sta bene, dunque, Giulia e si troverebbe, dallo scorso weekend, in Inghilterra con la madre. La donna, invece di riportarla a casa dall’ex marito, l’ha fatta salire su un aereo diretto a Londra, per poi far perdere le sue tracce.

Il post scritto dall’uomo su Facebook ha fatto breccia nel cuore di moltissima gente, non solo del Catanese ma dell’Italia intera. Tutti hanno collaborato affinché si potesse sapere cosa è accaduto alla bambina, fino a quando, poche ore dopo la diffusione sul web della richiesta d’aiuto, Giulia stessa ha chiamato il papà per tranquillizzarlo. Intervistato da newsicilia.it, l’uomo ha dichiarato: “Mia figlia sta bene ma al momento non posso rilasciare ulteriori dichiarazioni”. Come noto, l’uomo ha fatto denuncia per sottrazione di minore e, al momento, non sono stati diffusi i motivi del gesto. Non si sa neppure come la donna abbia potuto far salire la figlia su un volo per Londra, nonostante i controlli effettuati in areoporto. Su tutto questo dovrà far luce la Procura.