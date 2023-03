Roma è sconvolta dall’omicidio di Manuel Costa, ristoratore di 41 anni all’Osteria Degli Artisti che è stato ucciso a colpi di pistola davanti al suo locale. L’omicida, un uomo di 43 anni originario di Napoli, si è costituito alla polizia poco dopo l’omicidio, ammettendo di aver sparato al culmine di una lite.

Costa è stato ucciso con un colpo alla testa mentre si trovava nella sua Mercedes venerdì sera alle 19:30 circa in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino, di fronte all’Osteria Degli Artisti. Il suo corpo è stato ritrovato ancora a bordo dell’auto, con l’arma del delitto al suo fianco. L’assassino, identificato come F.G., era socio della vittima in un altro locale.

L’omicida si è consegnato spontaneamente al commissariato di polizia di via Statilia, ammettendo di aver ucciso il socio al culmine di un litigio. “Abbiamo litigato e l’ho ammazzato”, avrebbe confessato agli agenti, con i vestiti ancora sporchi del sangue della vittima. Sono ora in corso le indagini per chiarire il movente del delitto. Sia la vittima che l’assassino avevano precedenti per droga, e non è escluso quindi che l’omicidio sia scaturito nell’ambiente dello spaccio, oppure per debiti accumulati da Costa.

La vittima era cugino di Floriana Secondi, diventata famosa perché vincitrice 20 anni fa della terza edizione del reality show “Grande Fratello“, che era presente all’apertura del locale ed era spesso tra i clienti del ristorante, dato che il cugino era lo chef ed il titolare. Sul suo profilo Instagram ufficiale, la Secondi ha espresso tutto il suo dolore per la morte dell’amato parente.

“Togliere la vita a mio cugino padre di 4 figli“, scrive nel post, postando una foto della vittima e rivolgendosi all’assassino del cugino. “Brutto bastardo!!! Sei un essere spregevole sparare a freddo ..tutto premeditato!!! che Dio ti renda le tue azioni … ci sarà una giustizia terrena ma anche divina“.