Rischia di annegare mentre fa il bagno: anziana salvata in extremis

In queste settimane si stanno susseguendo nel nostro Paese diverse notizie riguardanti gravi fatti di cronaca che si verificano sulle spiagge italiane. Coem si sa durante la bella stagione è frequente che le tragedie avvengano sul litorale, lì dove la gente passa la maggior parte del tempo soprattutto se si trova in vacanza. I litorali di laghi, mari e fiumi lì dove possibile vengoni presi d’assalto dai turisti e dai villeggianti. A vigilare sulla gente ci sono come sempre gli addetti al salvataggio.

E per un fortuito caso questa mattina 20 luglio non si è verificato l’ennesimo dramma su una spiaggia di Porto Cesareo, nota località marittima e turistica della provincia di Lecce. Ogni giorno, da giugno a settembre, il litorale in questione viene preso d’assalto da migliaia di persone, che occupano ogni singola porzione di spazio nei lidi e sulle spiagge libere. Un paradiso naturale Porto Cesareo, di cui tutti vanno pazzi. Questa mattina la prontezza di un bagnino e di un’altra persona ha evitato il peggio.

Anziana salvata in extremis

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, una anziana signora di 75 anni residente a Veglie, paese della provincia di Lecce che si trova poco lontano da Porto Cesareo, ha rischiato seriamente di morire annegata in mare. Una signora che ha assistito alla scena si è immediatamente recata nello stabilimento balneare vicino per chidere aiuto.

La malcapitata stava facendo il bagno nella spiaggia libera. Il bagnino e il titolare del lido Elios hanno ricevuto immediatamente la richiesta della signora, andando immediatamente a soccorrere in acqua la malcapitata. Le operazioni si sono rivelate complesse, mentre nel frattempo i sanitari del 118 sono giunti sul posto.

Sono stati proprio questi ultimi a rianimare la signora con l’utilizzo dell’ossigento di supporto, mentre già prima dell’arrivo del 118 il titolare della struttura e il bagnino hanno praticato la manovre di rianimazione tramite massaggio cardiaco. Tutto è avvenuto intorno alle 9:00 del mattino. La 75enne è stata portata in ospedale per tutte le cure del caso e anche per monitorare le sue condizioni di salute, non rischierebbe la vita.