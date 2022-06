Cosa ne pensa l’autore

Rossella Martielli - Come penso la maggior parte di chi è venuto al corrente di questa notizia, sono inorridita da quanto successo. Fortunatamente nessuno dei quattro uomini coinvolti nella lite aveva delle armi, perché in caso contrario sarebbe finita molto peggio. Resta l'amarezza per come le spiagge italiane, anche le più centrali e frequentate, anno dopo anno diventino sempre meno sicure, soprattutto dalla sera in poi.