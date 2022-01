Un omicidio si è verificato questa mattina all’alba a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, dove un cittadino italiano è stato ucciso a bastonate da uno straniero. Pare che il delitto sia avvenuto dopo una lite. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Riccione, subito intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso. I sanitari del 118 sono giunti anch’essi sul posto, ma per la vittima non c’era già più nulla da fare. Le sue generalità non sono state ancora rese note.

Il delitto si è consumato nella zona del depuratore di Misano, lì dove trovano appunto dimora persone che vivono in difficoltà economiche. Anche lo straniero presunto autore del fatto delittuoso vive nella zona. I carabinieri lo hanno prelevato e condotto in caserma per poterlo interrogare: dovrà rispondere di omicidio. Il presunto assassino è stato interrogato anche alla presenza del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Rimini.

Si cerca l’oggetto contundente

Non si sa precisamente con cosa lo straniero abbia colpito la vittima, che aveva 50 anni. Pare che comunque l’omicida abbia colpito l’altro uomo con un oggetto contundente, o una mazza di legno oppure una spranga di ferro. L’omicida avrebbe colpito il 50enne ripetutamente alla testa causando al malcapitato gravissime ferite.

Le forze dell’ordine sono stati allertate intorno alle 6:00 del mattino da alcuni residenti che hanno udito delle urla. Quando i militari dell’Arma sono arrivati per la vittima non vi era ormai più nulla da fare e l’assassino si sarebbe trovato ancora sul posto, per cui non è stato difficile rintracciarlo e bloccarlo.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Misano Adriatico stamane. La notizia di quanto accaduto si è diffusa subito nella cittadina romagnola, destando sconcerto tra gli abitanti. A breve si potrà conoscere sicuramente anche il movente che ha scatenato la lite.