Ascolta questo articolo

Sono diversi i genitori che, non potendo dare assistenza e un futuro al proprio piccolo, decidono di abbandonarli. L’ultimo caso, in tal senso, riguarda una neonata di appena due mesi abbandonata davanti all’ospedale a Rimini. La piccola non ha nome e non presenta neanche un certificato di nascita con una vita alquanto problematica alle spalle dal momento che la madre è in carcere e del padre si sono perse le tracce.

Una neonata che, per lo Stato italiano, è considerata come fosse un fantasma dal momento che non esiste. La madre, una nomade di un campo della zona, l’ha partorita un paio di mesi fa in un ospedale francese e ora è in prigione a Forlì. Un caso davvero strano che è al vaglio dei Carabinieri. La neonata è stata abbandonata, insieme ad altri quattro fratelli, tra cui una bimba di 14 mesi e tre maschi. In questo momento, la neonata e il resto della famiglia è stato affidato alla comunità Papa Giovanni XXIII.

La neonata, nata a ottobre, è giunta in ospedale alla vigilia di Natale, accompagnata dalla zia a causa di alcuni problemi di salute come una tosse persistente. Già in quell’occasione, si è scoperto che non aveva un certificato di nascita. Dopo alcuni giorni, torna all’Asl la neonata insieme al nonno e, a quel punto, la piccola, insieme alla sorella, viene affidata alla comunità.

In base a quanto hanno finora raccolto gli inquirenti, sembrerebbe che la madre della neonata, abbia partorito in un ospedale francese per poi fuggire senza il certificato di nascita e il foglio di dimissioni. A quel punto, è giunta in Italia dove si è autodenunciata per alcuni reati che ha commesso in passato ed è ora detenuta al carcere di Forlì.

Gli altri figli della donna, di cui non si conosce l’età e la nazionalità, avrebbero lasciato la roulotte dove vivevano con il padre che è fuggito e del quale sono scomparse le tracce.