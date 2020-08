Rimini: mamma lascia tre figli piccoli da soli sul balcone di casa con la serranda chiusa

Una notizia a dir poco sconvolgente arriva da Rimini, dove una mamma di origini egiziane avrebbe lasciato i suoi tre figli piccoli chiusi sul balcone di casa, da soli, per uscire a fare la spesa.

I piccoli abbandonati sotto il sole cocente sono stati aiutati dai passanti come meglio potevano, lanciando delle bottigliette d’acqua per farli bere e, successivamente, sono stati tratti in salvo dalla polizia e dai vigili del fuoco. I piccoli, rispettivamente di 2, 3 e 5 anni, sono stati lasciati fuori sul balcone intorno alle ore 13: per altro, durante l’orario più caldo della giornata, decisamente poco consono a dei bimbi così piccoli, senza avere nemmeno la possibilità di entrare all’interno dell’abitazione, sono stati oltretutto lasciati da soli dalla propria madre con la serranda chiusa.

Aggrappandosi alla balaustra del balcone con i loro pianti e lamenti, sono riusciti ad attirare l’attenzione dei passanti, i quali hanno lanciato bottigliette di acqua per poter dissetare i bambini.

I poliziotti e vigli del fuoco si sono precipitati sul posto, e con un’autoscala sono riusciti ad arrivare ai bambini e a trarli in salvo. Entrati in casa della donna, hanno trovato un altro bambino, di appena 2 anni, che dormiva nel suo lettino.

Oltre alle forze dell’ordine è giunta sul posto anche un’ambulanza, con i sanitari che, controllati i bambini, ne hanno appurato l’evidente stato di shock. La madre sarebbe rincasata dopo circa un’ora e mezza dall’arrivo delle forze dell’ordine e si sarebbe giustificata dichiarando di aver lasciato i bambini in custodia a un’amica, ma la stampa locale riporta che non era in possesso delle chiavi di casa, quindi impossibilitata a entrare nell’abitazione.

La donna è stata denunciata per abbandono di minori e ora dovrà risponderne agli inquirenti. Per fortuna i bambini sono stati tratti in salvo, ma l’epilogo poteva essere decisamente più drammatico dato il forte caldo di queste giornate.