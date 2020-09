Rimini, in autostrada con il monopattino elettrico: "Ho un colloquio"

Il monopattino elettrico, grazie anche agli incentivi rilasciati dal Governo ad inizio pandemia, è sempre più popolare nel nostro Paese, ma in molti non si rendono conto che l’utilizzo di questo mezzo di trasporto deve sottostare a precise leggi della viabilità e commettono spesso infrazioni.

È il caso di un ventenne di Rimini che sabato 26 settembre è stato fermato dalla polizia mentre, alla guida di un monopattino elettrico, percorreva l’A14 nella corsia di emergenza.

A segnalare la presenza del giovane a bordo del mezzo, che non può ovviamente circolare in autostrada, sono stati diversi automobilisti che, percorrendo l’A14 dopo il casello di Rimini, si sono trovati davanti il 20enne che proseguiva in direzione Bologna. Immediato l’intervento della polizia, che si è recata in autostrada ed ha individuato e fermato il giovane, che nel frattempo aveva già percorso ben 10 km nella corsia di emergenza a bordo del monopattino elettrico.

La Polstrada di Forlì ha accompagnato il 20enne fino all’area di servizio Rubicone Est, dove ha provveduto al sequestro del mezzo e all’emissione di una multa. Il ragazzo si è giustificato con i poliziotti dicendo che era diretto ad un colloquio di lavoro a Cesena, spiegando di aver deciso di imboccare l’autostrada per arrivare in tempo per l’appuntamento.

Secondo le nuove norme riguardanti la circolazione dei monopattini elettrici, emesse a Febbraio di quest’anno, questo tipo di mezzo può circolare sulla carreggiata delle strade urbane senza superare i 25 Km/h, mentre nelle aree pedonali il limite di velocità è di 6 km/h.

Il monopattino può essere guidato da persone dai 14 anni in su, ma per i minorenni è obbligatorio l’utilizzo del casco, e deve essere dotato di un motore di potenza nominale massima di 500W. Nonostante l’aumento di popolarità di questo tipo di mezzo di trasporto, secondo il Codice della Strada, il monopattino elettrico resta un mezzo che non è ammesso sulle autostrade.