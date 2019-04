Rimini, denunciato 85enne amante focoso della nonna

La famiglia della donna non è riuscita ad arginare il problema così si è rivolta alle forze dell’ordine. A loro dire, il compagno 85enne della nonna è troppo focoso ed assetato di sesso. Hanno sporto denuncia nei confronti del vecchietto perchè l’uomo approfitta troppo della loro nonna che, non godendo più di buona salute, è costretta a fare sesso troppe volte.

I figli della donna lamentano il fatto che l’uomo, incurante dei gravi problemi di salute della donna, la sottoponga a continui rapporti sessuali che nuocciono alla sua salute fisica e psichica. Difatti la donna soffre anche di una forma di demenza senile per cui non è completamente capace di intendere e di volere.

Prima di sporgere denuncia, i figli della nonnina hanno cercato di far desistere il focoso amante ma non c’è stato nulla da fare. L’arzillo nonnetto si intrufola a casa della donna a qualsiasi ora e poi si chiudono in camera da letto per ore. L’uomo è stato denunciato per stalking, violenza sessuale e circonvenzione di incapace.

Una conoscenza che dura da ben due anni ma che solo di recente si è trasformata in una relazione sessuale; i due anziani frequentano spesso le balere della zona e vanno a ballare. Neanche la presenza di una badante è riuscita a risolvere la situazione. L’anziano si intrufola a casa della donna e, dopo aver fatto incetta di viagra, travolge di passione la sua amata anche più volte al giorno.

La passione tra i due è così forte che non si lasciano intimidire neanche dalla presenza della nipotina o di altri familiari in casa. La famiglia infatti, ormai esasperata, ha deciso di ricorrere alla giustizia per risolvere la questione in maniera definitiva. La denuncia è stata ora girata alla procura di Rimini che svolgerà le indagini del caso ed adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni.