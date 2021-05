Episodio agghiacciante a Rimini, dove nelle scorse ore gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni con l’accusa di aver provato a violentare una ragazza di 19 anni. Nella fattispecie, il soggetto, già noto per reati simili contro un’altra ragazzina, ha cominciato a chiedere aiuto affacciato alla finestra del suo balcone, in un’abitazione situata in via Marecchiese. Proprio in quel momento la 19enne passava sotto casa sua.

La giovane ha sentito le urla di aiuto, per cui si è fermata, sincerandosi che tutto andasse bene. La ragazza ha chiesto quindi di poter salire in casa, l’uomo le ha detto di sì, ma la giovanissima non immaginava minimamente di trovarsi davanti ad una trappola. Una volta giunta sul pianerottolo, la ragazza è stata minacciata con un coltello dallo stesso 40enne. L’uomo le ha tappato la bocca e l’ha condotta in casa, chiudendo a chiave la porta. La vittima non ha potuto far altro che urlare.

L’intervento di un vicino

Un vicino ha sentito le urla della ragazza, per cui si è precipitato a vedere che cosa stesse succedendo. Bussando alla porta dell’abitazione del 40enne, si è sentito rispondere da quest’ultimo che i due stessero facendo soltanto un gioco. Il vicino non è rimasto convinto della spiegazione dell’uomo, anche perché, per come stava urlando la ragazzina, aveva già intuito che qualcosa non andasse nel verso giusto.

L’intervento della Polizia di Stato è stato immediato. All’arrivo dei militari il 40enne ha liberato la 19enne, poi ha tentato di scappare ma è stato acciuffato dopo pochi istanti. Portato in Questura è stato interrogato e poi arrestato. Visti i suoi precedenti dalla Procura è stato disposto che venisse trasferito in carcere.

La ragazza è stata portata in ospedale in evidente stato di shock ed è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni a causa di alcune lesioni riportate nel corso della colluttazione, in quanto ha cercato di difendersi e uscirsene da quella assurda situazione. Nelle prossime ore non è escluso che si riescano a conoscere ulteriori dettagli su questa vicenda.