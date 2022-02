Molto spesso in Italia si sente parlare di terremoti. Il nostro Paese possiede infatti zone in cui la sismicità è abbastanza elevata e non di rado si sentono notizie di scosse che colpiscono varie parti della nazione. Si tratta molto spesso di eventi blandi, che non provocano nessuna conseguenza, ma purtroppo a volte i terremoti in Italia provocano tragedie enormi, un esempio è dato da quanto accaduto il 30 ottobre del 2016 in Umbria.

Da questi eventi gli italiani sono rimasti molto scossi, per cui ogni qualvolta si verifica una scossa di terremoto l’apprensione dell’opionione pubblica è sempre notevole. Di queste ore è infatti la notizia di una scossa di terremoto registrata nel comune di Accumoli, in provincia di Rieti, una scossa che ha avuto magnitudo di 3.2. Da quanto si apprende non ci sono stati danni a cose o persone, ma anche stavolta non sono mancati momenti di apprensione.

Scossa di pomeriggio

La scossa di terremoto è avvenuta intorno alle 19:38 ed è stata avvertita distinamente dalla popolazione. Secondo quanto fa sapere l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) l’ipocentro del sisma è avvenuto ad una profondità di 10 chilometri. Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco hanno provveduto a verificare se vi siano stati danni.

Tra l’altro la zona di Accumoli è stata duramente colpita proprio dal terremoto del 2016, sisma che distrusse anche molti edifici, causando disperazione tra le persone. Per questo ieri la paura è stata nuovamente tanta. L’epicentro è stato localizzato alle coordinate latitudine 42.675, longitudine 13.277.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto ieri sera ad Accumoli. Da quel momento pare non siano state più registrate scosse significative. Soltanto il 20 febbraio scorso una forte scossa di terremoto era stata avvertita nella zona del Mar Ionio meridionale, sisma quest’ultimo che è stato avvertito sia in Sicilia che in Calabria.