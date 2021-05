Rider massacrato di botte mentre consegna le pizze a Brindisi: si cercano tre ragazzi

Stava consegnando tranquillamente le pizze, quando all’improvviso una comitiva di ragazzi, almeno tre, lo hanno circondato picchiandolo brutalmente. Una violenza cieca e inaudita contro un rider di Brindisi, che è dovuto ricorrere alle cure in ospedale. Tutto è accaduto intorno alle 21:00 di sabato sera. In quel momento la piazza, che si trova nel pieno centro del capoluogo di provincia pugliese, è semivuota, nonostante non sia ancora arrivato l’orario del coprifuoco notturno. I tre picchiano a più non posso il giovane, che purtroppo non riesce a schivare i violenti colpi.

Alcuni passanti hanno notato però la scena, chiamando immediatamente la Polizia di Stato al numero 113. Una volante si è portata sul posto: i poliziotti hanno trovato il ragazzo con il volto tumefatto e dolorante. Un’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto, portando il rider 20enne presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Agli investigatori il ragazzo ha spiegato di non conoscere i suoi aggressori e che stesse soltando lavorando. Gli inquirenti sono già al lavoro per rintracciare i responsabili.

Acquisite le immagini delle telecamere

Piazza Cairoli è una zona centrale del capoluogo di provincia adriatico, per cui l’area è disseminata di telecamere, sia pubbliche che private. Per questo gli investigatori, guidati dal vice questore Rita Sverdigliozzi, hanno già acquisito le immagini riprese dagli occhi elettronici, in modo da poter rintracciare al più presto i balordi e ricostruire esattamente la vicenda.

Alla Polizia risulta che il rider 20enne sia un bravo ragazzo, senza grilli per la testa: il classico giovane insomma che lavora per guadagnarsi la giornata. Il giovane è rimasto sotto shock per quanto avvenuto, così come l’intera città. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo episodio.

E non è la prima volta che un fatto del genere accade a Brindisi. Qualche anno fa un altro rider 21enne venne picchiato nel centralissimo Corso Umberto. Due individui, sempre giovani, scesero dall’auto e cominciarono a picchiare la vittima in modo brutale. In quell’occasione glu aggressori furono identificati in poche ore sempre grazie alle telecamere installate nella zona.