Ricoverata per un ascesso cerebrale, 15enne muore all’ospedale di Brindisi: indagini in corso

Ascolta questo articolo

Tragedia all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, una ragazzina di 15 anni, M.C. è deceduta dopo essere stata ricoverata a causa di fortissimi mal di testa. Al momento l’unica cosa certa è che la ragazzina, come dimostrato dagli esami clinici effettuati presso il nosocomio brindisino, aveva in corso un asccesso cerebrale. La giovane non aveva patologie pregresse e non aveva mai sofferto di questo tipo di problemi.

Il caso è comunque tutto ancora da chiarire. Il decesso è avvenuto nella giornata di giovedì 27 ottobre. Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia di Stato, che ha proceduto a sequestrare la cartella clinica della ragazzina. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi ha già stabilito che sul corpo della giovane sarà effettuata una autopsia. I poliziotti della Questura brindisina hanno proceduto ad ascoltare gli stessi genitori della 15enne.

Secondo caso in 20 giorni

Da quanto ricostruito fino a questo momento, e anche da quanto riferito da Brindisi Report, la 15enne è stata portata in ospedale lo scorso 20 ottobre con un forte mal di testa. A seguito delle visite era stata però dimessa ma si era presentata presso lo stesso Pronto Soccorso del Perrino poco tempo dopo, accusando sempre fortissimi mal di testa.

A questo punto è seguito il ricovero prima in Pediatria e poi in Neurochirugia, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico in quanto le era stato trovato (con una Tac) un grave ascesso cerebrale e ricoverata in Terapia Intensiva. Qui è morta dopo 48 ore dal suo ricovero e tra l’altro si è evinto come l’ascesso si fosse ricreato. Nel frattempo in città monta la rabbia per quanto accaduto, si tratta del secondo caso simile che avviene in 20 giorni al Perrino.

Lo scorso 10 ottobre una ragazzina di 14 anni, trovata positiva al Covid, perse la vita a causa di una miocardite fulmimante. “Te lo prometto con tutte le mie forze, avrai giustiza piccola mia” – così ha scritto la madre della 15enne M.C. deceduta al Perrino in queste ore. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori aggiornamenti su questo assurdo fatto di cronaca. Per il momento l’Asl di Brindisi non ha rilasciato nessun comunicato in merito.