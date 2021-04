Riccardo Coman ci ha lasciato: il tiktoker ha perso la sua battaglia contro il cancro

Da 10 giorni il giovane Riccardo Coman non faceva più sapere nulla di lui sui social e tutti fan hanno incominciato ad avere un brutto presentimento che purtroppo ieri si è rivelato fondato.

Il giovane dopo 3 anni di lotta si è spento nella giornata del 17 aprile a 17 anni insieme alla sua famiglia dopo che e sue condizioni negli ultimi periodi si erano aggravate ulteriormente.

Il tiktoker era diventato famoso sui famoso social con i suoi video in cui affrontava la cura, il dolore e anche la paura della morte con ironia e spensieratezza che erano la fonte, come dicono i suoi fan, della sua immensa forza che l’hanno portato a non arrendersi ed a continuare a lottare contro il male che era dentro di lui.

A dare la notizia sono stati amici vicini alla famiglia e altri suoi colleghi tiktoker che hanno espresso tutto il loro dolore per quest’immensa perdita: la tiktoker Rametta ha pubblicato ieri una storia un cui commentava l’atroce scoperta dicendo che erano 10 giorni che non vedeva delle notizie dal ragazzo e che questa perdita ti fa rendere conto davvero di quanto tutto è fragile e di cosa vale davvero nella vita.

I funerali del giovane verranno celebrati Lunedì nella sua città natale dove si prevede l’afflusso di tutte le persone che lo amavano, con una gran parte dei suoi fan che nelle ultime ore stanno pubblicando video di cordoglio ma anche video di vittoria sul male che l’ha spento ma non ha mai spento la sua forza e la sua solarità.

Nell’ultimo video pubblicato Riccardo ironizzava sulla sua voglia di prepararsi all’estate ostacolata dal tumore che gli stava dando dei grossi problemi dopo una piccola ripresa a Marzo e ora tutti i suoi fan lo vogliono immaginare felice, a godersi la sua estate privo dal dolore e dalla fatica che ha dovuto subitre in vita.