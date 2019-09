Riccardo Bossi: a Firenze il figlio del leader della Lega lascia il ristorante senza pagare il conto

È finito al centro dell’attenzione dei giornali Riccardo Bossi che ha cenato in un ristorante e se ne è andato senza pagare il conto. Di conseguenza sono arrivate le denunce a Firenze e a Fiesole che hanno messo nei guai il primogenito dell’ex leader della Lega, Umberto Bossi.

Il primo quotidiano a darne la notizia è “La Nazione” che ha avuto modo di ricostruire la vicenda in tutti suoi particolari. Riccardo Bossi avrebbe cenato in compagnia di una ragazza in un ristorante che si trova nella città di Firenze, il cui nome è “Antico Beccaria”. Il figlio di Umberto Bossi doveva pagare sessanta euro ma ha preferito lasciare la struttura senza pagare il conto.

La scusa usata dal figlio di Umberto Bossi

Riccardo Bossi ha usato la scusa di dover andare al bancomat per prelevare i contanti e questa situazione necessita di chiarezza intorno alla questione. Il proprietario del ristorante toscano Antico Beccaria corrisponde al nome di Gaetano Lodà. Quest’ultimo è conosciuto, oltre che per l’attività di ristoratore, per aver avuto un passato di spicco nella tifoseria della Fiorentina e ha trovato un modo per rintracciare Riccardo Bossi.

Lodà teneva salvato sulla propria agenda per la prenotazione del tavolo il numero con il quale aveva prenotato il figlio di Umberto Bossi. Il ristoratore toscano era ignaro del fatto che si trattasse del figlio del fondatore della Lega Nord, che si è dato alla fuga pur di non pagare il conto.

Dunque nuovi guai in famiglia Bossi, ma Gaetano Lodà ha deciso di coinvolgere in questa vicenda la polizia in modo da farsi dare i soldi del conto dal figlio dell’ex leader della Lega. Le forze dell’ordine hanno svolto il proprio compito dopo aver ricevuto la segnalazione e, dopo una serie di indagini, sono riusciti a rintracciare il figlio maggiore di Umberto Bossi, che si trovava in un residence vicino.