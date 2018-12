Riapre il Santuario di Belmonte. I frati lo avevano avevano abbandonato in seguito a rapine ed aggressioni subite

Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Una bellissima notizia per tutti I fedeli. Era sconvolgente che questo punto di riferimento per i tutti i canavesani fosse stato chiuso, e per di più sconvolgeva il fatto che la chiusura fosse avvenuta dopo alle brutali aggressioni subite dai Frati. Alla funzione saranno presenti tantissimi fedeli. Sotto le feste di Natale per i canavesani una visita al Santuario di Belmonte era i evitabile per assistere allo stupendo presepio che allestivano.