Reggio Emilia, scompare nel nulla a 18 anni: si pensa a un omicidio

Purtroppo, in paesi come il Pakistan, vi sono delle leggi e regole ferree che i figli devono seguire, ubbidendo ai genitori che, spesso organizzano matrimoni combinati tra la propria figlia e un uomo che, magari lei non ha mai visto. Alcune di queste giovani decidono di scappare, ma poi possono essere ripudiate. Una giovane 18enne di origine pakistana ha deciso di ribellarsi e fuggire, ma a distanza di un mese, non si sa più nulla e si sono perse le tracce.

La protagonista di questa storia è Saman Habbas, una 18enne di origine pakistana che è scomparsa da un mese circa da Reggio Emilia e sulla questione vige il massimo riserbo da parte degli stessi inquirenti. La 18enne ha deciso di opporsi a un matrimonio combinato, proprio come volevano i suoi genitori e li ha denunciati. Oggi, a distanza di un mese dalla sua scomparsa, vige il completo mistero e si pensa che la 18enne potrebbe essere stata uccisa proprio dai genitori.

I Carabinieri di Reggio Emilia stanno indagando. La giovane, in seguito alla denuncia, è giunta in una struttura protetta, ma non appena compiuta la maggiore età, è tornata nel paese di Novellara, proprio nella Bassa reggiana. All’epoca dei fatti era minorenne, ma parlando con gli assistenti sociali, i genitori sono stati denunciati con l’accusa di costrizione o induzione al matrimonio, un reato introdotto nel 2019.

Il matrimonio avrebbe dovuto celebrarsi il 22 dicembre, ma della giovane non si è più saputo nulla e non si sa che fine possa avere fatto. Secondo alcune testimonianze e indagini effettuati dagli inquirenti, i genitori sarebbero tornati in Pakistan, si presuppone, per dei motivi familiari, ma la ragazza non è partita con loro.

Gli inquirenti stanno pattugliando la zona con elicotteri e cani molecolari per provare a rintracciarla, ma non si esclude nessuna ipotesi. Inoltre, non è stata denunciata neanche la scomparsa della giovane, il che, per gli inquirenti, è un’ulteriore fonte di allarme. Le forze dell’ordine stanno anche pensando di ricorrere a rogatorie internazionali per far luce sul caso.