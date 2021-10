I suoi colleghi con i quali condivideva l’appartamento lo hanno trovato nel letto, ormai esanime. Così è morto Alessio Minelli, un giovane ragazzo di 25 anni e padre di due bambini. A stroncarlo, nel sonno secondo quanto riferiscono i media locali, è stato un improvviso arresto cardiocircolatorio. Il dramma si è verificato nella mattinata del 21 ottobre a Sorbolo Levante di Brescello, paese che si trova in provincia di Reggio Emilia. Da subito la situazione è apparsa grave. L’allarme è stato lanciato verso le 6:00 del mattino. L’uomo era impegnato nei lavori di smaltimento dell’ex cementificio di Sorbolo Mezzani (Parma).

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Sono stati tutti inutili i tentativi di rianimare il 25enne. Il medico legale ha già eseguito i primi accertamenti e si è scoperto di come il giovane soffrisse già di problemi di salute. La magistratura ha previsto ulteriori accertamenti medico-legali, ma non l’autopsia. La salma è stata quindi restituita ai famigliari in modo così da svolgere i funerali dello sfortunato operaio.

Il dolore dei famigliari

Minelli abitava a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, nella Val Camonica e si era trasferito per qualche giorno in Emilia. A casa lo aspettavano, oltre ai due figlioletti e alla moglie, anche i genitori e la sorella minore. La notizia ha destato sconcerto tra i suoi colleghi, ma anche nelle cittadine di Darfo Boario e Sorbolo Levante di Brescello.

Nel cantiere dell’ex cementificio di Sorbolo Mezzani (Parma) si sarebbe verificato poi, diverso tempo fa, un altro incidente, costato la vita sempre ad una persona originaria del bresciano. Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo episodio che si è verificato in provincia di Reggio Emilia.

Sul luogo della tragedia, ieri mattina, sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. L’impresa per cui lavorava Minelli era specializzata in montaggio di strutture, impianti industriali, manutenzioni, logistica e metallurgia. La notizia del decesso di Alessio Minelli è stata riportata da numerosi media nazionali.