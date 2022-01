Una terribile tragedia si è verificata ieri sera a Fabbrico, in provincia di Reggio-Emilia, dove due bambini di 8 e 7 anni di origine pakistana sono morti dopo che nell’abitazione in cui vivevano è scoppiato un incendio. Secondo quanto si apprende il rogo si è scatenato in una abitazione di via Matteotti. L’incendio ha colpito l’appartamento intorno alle ore 22:00. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Le vittime sono un maschietto e una femminuccia. I due vivevano assieme ai genitori, che, seriamente intossicati, sono stati invece tratti in salvo. I due sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118, accorsi sul luogo del fatto di cronaca con diverse ambulanze e con un elicottero. Sul posto si sono recate anche le forze dell’ordine. I pompieri, dopo aver domato le fiamme, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’immobile, che ha subito numerosi danni.

Intossicato un vicino

L’abitazione in cui si è sviluppato il rogo ha due piani. Anche un vicino è rimasto intossicato dal denso fumo che proveniva dall’immobile. I bimbi sarebbero deceduti perchè intrappolati dalle fiamme. Al momento gli investigatori pensano che a causare l’incendio sia stata l’esplosione di una bombola di gas.

Sul posto, come già detto, è intervenuto anche l’elisoccorso. Il vicino di casa avrebbe tentato invano di introdursi in casa e portare in salvo i bambini, per questo è rimasto intossicato dai fumi che provenivano dall’appartamento. La struttura è stata dichiarata inagibile. Il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco di Guastalla e Reggio Emilia.

A lanciare l’allarme sarebbe stata la madre dei due bimbi deceduti, che avrebbe chiesto l’aiuto dei vicini. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questa tragedia avvenuto in provincia di Reggio Emilia. La cittadina di Fabbrico è sotto shock per la tragedia che ha colpito questa famiglia.