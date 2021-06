Hanno svaligiato ben tre abitazioni, poi, noncuranti del fatto che fossero in casa di altre persone, alcuni ladri si sono anche concessi il “lusso” di mangiare una torta che era conservata in una dispensa. L’episodio, a dir poco incredibile, si è verificato negli scorsi giorni presso il rione Pappagnocca di Reggio Emilia. I malviventi stavano compiendo anche un furto in un quarto appartamento, quando poi sono stati messi in fuga dall’arrivo della Polizia di Stato.

A lanciare l’allarme è stato il proprietario di una villetta, che rinacasando si è accorto del furto. Secondo gli inquirenti si tratta di ladri “professionisti”, che vanno in giro con tutti gli arnesi utili allo scasso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malintenzionati si sono arrampicati sulla porta che affaccia al giardino, poi hanno forzato i serramenti procedendo a far scattare il meccanismo di apertura. A quel punto hanno tagliato l’inferriata esterna e si sono introdotti nell’appartamento da un buco piccolissimo.

Aperte delle finestre per scappare

Quando sono entrati in uno degli appartamenti, i ladri hanno pensato anche alla fuga, aprendo preventivamente alcune finestre. Da lì poi infatti sono usciti dandosela a gambe dopo aver messo a soqquadro tutto l’appartamento, e lasciando per terra un cumulo di roba gettato alla rinfusa. Non si sa a quanto ammonta il danno fatto dai ladri.

Da quanto si apprende i malviventi che sono entrati in azione erano due. Entrambi hanno agito poco prima dell’inizio del coprifuoco, incuranti della presenza nelle case e nei cortili dei residenti, impegnati in cene tra amici o in famiglia. In questo periodo, infatti, con il coprifuoco fissato alle 23:00 e con l’arrivo della bella stagione, la gente spesso resta fuori casa fino a tale orario.

Sul caso sta indagando la Polizia di Reggio Emilia, che vuole fare chiarezza sulla serie di furti avvenuti al rione Pappagnocca. Non è escluso che i ladri abbiano le ore contate. Gli inquirenti potrebbero passare al vaglio gli eventuali filmati ripresi da alcune telecamere poste nella zona. I furti, secondo chi indaga, sono stati compiuti in maniera certosina.