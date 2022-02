Continua a tremare la terra in Emilia-Romagna, dove quest mattina, prima dell’alba, sono state registrate altre due scosse di terremoto, precisamente alle 4:02 e alle 4:48. L’epicentro del sisma è stato individuato a Correggio, non molto lontano dall’epicentro dove ieri sono state registrate le due scosse di 4.0 e 4.2 gradi di magnitudo rispettivamente alle 19:55 e alle 21:00. Queste ultime scosse hanno fatto uscire la popolazione all’esterno delle abitazioni.

Al teatro comunale di Modena ieri sera era in corso un concerto in ricordo di Mirella Freni, a cui stava partecipando anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Anche lui, come il resto delle persone presente in sala, è uscito fuori per capire che cosa stesse succedendo. Immediatamente le autorià si sono attivate per capire se il terremoto abbia provocato dei danni: forze dell’ordine e Vigili del Fuoco hanno monitorato le città per gran parte della notte.

Oggi ulteriori verifiche

I primi due eventi sismisici della serata di ieri, a cui è poi seguita una scossa più lieve poco dopo le 23:00, hanno avuto epicentro tra i comuni di Bagnolo in Piano e Correggio, in provincia di Reggio-Emilia. Le scosse più lievi verificatesi poco prima dell’alba sono state avvertite soltanto ai piani alti delle abitazioni e hanno avuto una magnitudo di 2.4 e 2.0.

“Tanto spavento tra i cittadini, qui provati dai terremoti del 1996 e soprattutto del 2012, ma per ora non si registrano danni a cose e persone” – queste le parole del presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. La sala operativa della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco ha ricevuto molte chiamate dai cittadini, che cercavano informazioni su quanto stava succedendo.

Nel frattempo le autorità hanno deciso di tenere le scuole aperte, questo perchè non vi sarebbe pericolo di altre forti scosse e anche perchè la situazione è sotto stretto controllo. Nella giornata di oggi Vigili del Fuoco e forze dell’ordine verificheranno ulteriormente se il terremoto abbia provocato dei danni, ma per il momento le autorità emiliane assicurano che non ci sono stati assolutamente danni a cose o persone. Lo spavento è stato comunque tanto. Le scosse più forti sono state avvertite anche in Veneto.