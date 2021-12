Una terribile tragedia si è verificata nella serata di ieri a Toano, in provincia di Reggio Emilia, dove un 20enne è morto annegato in un vascone pieno d’acqua. Da quanto si apprende, il giovane ha avuto un incidente con l’auto: la sua vettura è uscita di strada. L’impatto è stato violento ma il giovane è rimasto praticamente illeso, circostanza dimostrata anche dal fatto che è uscito in maniera autonoma dell’auto. Molto probabilmente il violento impatto lo ha stordito.

Proprio vicinissimo al luogo dello schianto c’era il vascone pieno d’acqua, utilizzato dai contadini per irrigare i campi. Il giovane è caduto dentro e non sarebbe più riuscito a riemergere. C’erano 4 metri d’acqua nel vascone. Il ragazzo è morto praticamente annegato. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per lui ormai non c’era più nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina dai Vigili del Fuoco.

Dinamica da chiarire

Resta ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ve ne è una in particolare: forse l’auto uscendo di strada ha danneggiato la botola di copertura della vasca, che si è aperta. Per quello quindi il ragazzo sarebbe caduto dentro. Sul caso indagano i carabinieri di Toano.

Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della vittima. Probabilmente anche l’oscurità ha giocato un ruolo fondamentale in questa tragedia, in quanto essendo notte il giovane non si sarebbe accorto della presenza del vascone. Sotto shock l’intera cittadina di Toano per quanto avvenuto.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sul dramma avvenuto in provincia di Reggio Emilia. Non è il primo episodio del genere che avviene nel nostro Paese, dove diverse persone hanno perso la vita per altre cause dopo essere rimasti vittima di un incdente stradale.