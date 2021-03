Una vicenda a dir poco paradossale è accaduta questa mattina 5 marzo a Reggio Emilia, in pieno centro. Un uomo, infatti, secondo quanto riferiscono i media locali, è entrato in un negozio quasi completamente svestito. Il soggetto indossava soltanto un paio di mutande. A questo punto avrebbe chiesto ai commessi di essere vestito con gli abiti che avevano a disposizione. Tantissima l’incredulità degli addetti ai lavori nel negozio, che hanno dovuto faticare e non poco per tentare di far ragionare il soggetto.

L’uomo ha preso quindi dei vestiti che voleva portare con sè, ma non voleva pagarli. A questo punto, preoccupati anche da quell’assurda situazione, il personale operante nel negozio ha composto il numero di emergenza 113 e chiamato la Polizia. Per niente intimorito dalla chiamate alle forze di polizia, l’uomo è restato nel negozio. I primi ad arrivare sono stati i carabinieri, che hanno fermato il soggeto, poi consegnato alla Squadra Mobile, giunta sul posto con le sue volanti.

Tutto è accaduto in tarda mattinata. Non è dato sapere se al momento del fatto all’interno del negozio ci fossero clienti o solo il personale. La scena, secondo quanto racconta ReggioOnLine, deve essere stata davvero imbarazzante. L’uomo sarebbe stato visto dapprima camminare a petto nudo in via Emilia San Pietro.

Alcuni passanti hanno poi notato il soggetto che si toglieva completamente i pantaloni, e a quel punto ha dato adito ai suoi propositi entrando nel negozio e pretendendo di essere vestito. Le forze dell’ordine lo hanno calmato, mentre sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118. La situazione, davvero insolita, è stata gestita a dovere dalla Polizia e dai carabinieri.

I commessi che lavoravano nel negozio non potevano credere ai loro occhi quando l’uomo si palesato in quelle condizioni nell’attività commerciale. Sul caso si potranno conoscere ulteriori particolari nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Non è dato sapere se nei suoi confronti saranno adottati dei provvedimenti penali o amministrativi.