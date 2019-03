Reggio Emilia, circoncidono in casa il figlio: bambino di 5 mesi morto

“La circoncisione è un’operazione chirurgica e va fatta rispettando le norme igienico-sanitarie“, così scrive il ministro della Salute, Giulia Grillo, sul proprio profilo personale Facebook, a commentare la terribile notizia che arriva dal Reggio Emilia, dov’è morto un neonato di soli 5 mesi a causa di una circoncisione praticata dagli stessi genitori presso la loro abitazione.

I due genitori, l’uomo di 40 anni e la donna di 30, sono ora indagati per omicidio colposo. Entrambi di origine ghanese, hanno altri tre figli di età maggiore della vittima, ma tutti minorenni.

Il dramma è avvenuto venerdì scorso, 22 marzo, quando i genitori residenti a Scandanio, in provincia di Reggio Emilia, hanno portato d’urgenza all’ospedale della città il figlio di soli 5 mesi. Così come affermano i medici che hanno accolto il giovanissimo paziente, il bambino era già in condizioni disperate e, per questo, hanno dovuto trasportarlo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Qui, sfortunatamente, nella notte tra venerdì e sabato scorso, il neonato ha perso la vita.

I dati delle circoncisioni in Italia

A commentare la terribile tragedia è stata anche il ministro della Salute, Giulia Grillo, che – tramite un post sul profilo Facebook – chiede ancora a tutti i genitori di pensare prima di praticare la circoncisione presso le loro abitazioni. Così come afferma il ministro, infatti, ci troviamo di fronte ad un intervento medico, che non solo va praticato da persone competenti, ma anche in un ambiente sterile e adeguato. Chiedendo ancora una volta di mettere la vita dei propri figli davanti ad ogni esigenza, si rivolge anche ai medici perché possano aiutare ed indirizzare le persone a fare questa pratica in modo corretto e sicuro.

RaiNews.it ha riportato i dati riguardo le circoncisioni che avvengono nel nostro paese: i motivi sono molti, da quelli culturali e religiosi, fino a quelli igienici. In Italia si contano tra i 4.000 ed i 5.000 bambini stranieri che ogni anno vengono circoncisi, e di questi circa il 35% subisce la pratica in modo clandestino, ovvero a casa propria e spesso non per mano di un medico. Il rischio del circoncidere un bambino in questo modo è legato ad infezioni ed emorragie, che possono diventare letali.