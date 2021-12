Un badante 30enne è stato denunciato dai carabinieri di Albinea, in priovincia di Reggio Emilia, con l’accusa di furto aggravato e continuato. L’uomo avrebbe dovuto assistere un anziano ma in realtà, ne approfittava per svuotarli il conto in banca.

Utilizzando il bancomat dell’anziano, che si fidava ciecamente di lui, in meno di 10 giorni, avrebbe prelevato oltre 5000 euro, per effettuare acquisti presso attività commerciali.

La ricostruzione dei carabinieri

Il 30enne, nonostante sia stato attento ad effettuare i prelievi in sportelli diversi, usando il bancomat in diverse attività commerciali, è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza di banche e negozi che hanno ripreso il suo volto durante le operazioni. Davanti all’evidenza, il giovane ha confessato di fronte ai carabinieri quello che faceva: prendeva il bancomat dell’anziano, lo usava per i prelievi, per poi rimetterlo al suo posto.

E’ stata la stessa vittima, un pensionato reggiano di 85 anni, nel controllare l’estratto conto bancario, a rendersi conto di essere stato raggirato proprio dal badante di cui si fidava. Dalle verifiche è risultato che tra la fine di ottobre e i primi di novembre, con il suo bancomat, erano state effettuate una quindicina di transazioni tra prelievi e acquisti, per un totale di 5000 euro che l’anziano disconosceva.Il datore di lavoro 85enne, accortosi degli ammanchi, incredulo, ha sporto denuncia ai carabinieri, spiegando di non aver mai dato a nessuno la sua tessera.

Ogni volta il badante era riuscito a prenderla, usarla e poi riporla, senza destare sospetti. L’anziano, sapendo bene di non essere stato lui ad eseguire gli acquisti per una somma non certo piccola, si è trovato di fronte ad un bel rompicapo che si è risolto grazie alle indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Albinea, nonostante il ladro abbia oculatamente effettuato i prelievi in sportelli e negozi diversi per cercare di rendere difficile risalire all’autore.Peccato che il suo volto sia stato immortalato grazie all’ausilio della tecnologia, proprio al momento dell’utilizzo del bancomat… una prova decisamente schiacciante contro di lui.